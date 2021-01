MDB anuncia Simone Tebet como candidata à presidência do Senado

A bancada do MDB no Senado anunciou, nesta terça-feira (12/1), a senadora Simone Tebet (MS) como candidata à presidência da Casa. Tebet, que é a atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), pode ser a primeira mulher a comandar o Senado.

O MDB tem a maior bancada da Casa, com 15 senadores. Os senadores Rose de Freitas (ES), ex-Podemos, e Veneziano Vital do Rêgo (PB), ex-PSB, se filiaram, nesta terça, à legenda.

O líder da bancada, senador Eduardo Braga (AM), que também era pré-candidato, avaliou que a candidatura da correligionária é mais viável. “Depois da decisão do PT e do PP, acho que a Simone tem mais condições juntos ao Podemos, PSDB e aos independentes do que eu”, disse Braga.

O emedebista destacou que ele, como líder, não gostaria de repetir em 2021 o que houve em 2019, quando o partido promoveu uma disputa interna e chegou rachado à disputa no plenário. Na ocasião, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que disputava a reeleição, retirou a candidatura ao perceber que perderia a eleição.

Os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), e no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), haviam retirado a postulação, após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sinalizar apoio ao senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), candidato do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O MDB, agora, aposta numa aliança com PSDB, com seis senadores, e Podemos, com 10, além do Muda Senado, grupo suprapartidário crítico a Alcolumbre e com pautas lavajatistas. O grupo analisa lançar algum nome, mas tende a apoiar Simone Tebet.

Adversário da emedebista, Pacheco tem o apoio de PSD, DEM, PT, Pros, Republicanos e PSC, e conta com 29 parlamentares.

