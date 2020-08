MDB fortalece estrutura partidária e lança pré-candidatos na maioria dos municípios

O presidente regional do PMDB, deputado federal Lucio Mosquini, organizou a legenda para lançar candidatos a prefeito na maioria dos municípios. Nas poucas cidades onde o partido não está organizado, a ideia é buscar alianças e indicar o vice em outras chapas. “Nós temos feito uma andança muito produtiva no sentido de buscar candidatos para o partido. Não é fácil. É preciso ter estrutura partidária, documento, militância, mas estamos conseguindo lançar bons nomes para manter a hegemonia do partido”, disse Mosquini.

Na reunião da última segunda-feira em Porto Velho, o parlamentar foi decisivo na costura da união entre os três postulantes a vaga de candidato a prefeito de Porto Velho pelo MDB. Após convencê-los da necessidade de um partido forte nestas eleições, Walter Waltenberg e George Braga abriram mão da pré-candidatura em favor do advogado e ex-secretário Williames Pimentel.

Além de Porto Velho, o MDB lança nomes próprios em Ariquemes (Gilvan Ramos/Mary Braganhol); Ji-Paraná (Esaú Fonseca); Cacoal (Glaucione Rodrigues); Rolim de Moura (Aldo Julio); Guajará-Mirim (Antônio Bento); Nova Mamoré (Laerte Queiroz); Machadinho do Oeste (Celso Coelho). Nos outros municípios, o partido está conversando com as lideranças para definir os candidatos.