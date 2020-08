MDB vai anunciar pré-candidatura de Williamens Pimentel à prefeitura na segunda-feira

O MDB em Porto Velho vai anunciar na segunda-feira, 24, a pré-candidatura do ex-secretário de Saúde do Estado, Williamens Pimentel para a prefeitura da capital.

O anúncio será feito às 10 horas, na sede do partido e foi feito pelo presidente municipal da legenda, deputado estadual Jean Oliveira.

Para participar do evento é obrigatório o uso de máscara. No local serão obedecidas todas as regras recomendadas pela OMS e o Ministério da Saúde, informou a assessoria.

O MDB tem conversado com vários outros partidos para compor uma chapa, mas por enquanto são apenas conversas preliminares e nada foi definido.

Três nomes estavam sendo discutidos dentro do MDB para a prefeitura, além de Pimentel, o do ex-secretário de Administração do Estado, George Braga e do desembargador aposentado Walter Waltenberg, mas dentro do partido o nome de Pimentel era consenso, devido ao fato de ter tido uma boa votação em 2016.

Em Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral do Estado, o ex-presidente da Câmara, Isaú Fonseca vai disputar a prefeitura.

Blogdopainel