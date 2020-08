Média de mortes por Covid-19 nos EUA cai e Brasil reassume topo do ranking

Há duas semanas, a média móvel diária de óbitos no Brasil por Covid-19 se manteve estável, flutuando entre a casa das 900 e mil mortes por dia. Apesar de alto, o número ficou abaixo dos EUA, que liderou o ranking mundial pelo mesmo período.

Nessa sexta-feira (14/8), no entanto, segundo levantamento foi feito pelo (M)Dados , núcleo de jornalismo de dados do Metrópoles, o Brasil voltou a dianteira, superando os norte-americanos — que contabilizaram média de 989 — ao registrar taxa diária de 993 óbitos nos últimos 7 dias. A pequena diferença entre os valores mostra que os dois países são, há tempos, epicentros da doença.

Em terceiro lugar, a Índia vivencia período conturbado, contabilizando 922 óbitos diários, segundo último balanço do Our World in Data. Os números corroboram a previsão dos especialistas, que já previam que o país asiático se tornasse um dos maiores focos de infecção do novo coronavírus.

Nos país norte-americano, a situação voltou a piorar neste mês e dezenas de estados tiveram que suspender ou reverter seus planos de reabertura. O país mais afetado pelo vírus enfrenta um crescimento exponencial de infecções, depois de uma melhora no final da primavera (em junho), especialmente nos estados do sul.

Veja gráfico:

Média móvel

Acompanhar o avanço da pandemia da Covid-19 com base em dados absolutos de morte ou casos está longe do ideal. Isso porque eles podem ter variações diárias muito grandes, principalmente atrasos nos registros. Nos finais de semana, por exemplo, é comum perceber uma redução significativa dos números.

Para reduzir esse efeito e produzir uma visão mais fiel, a média móvel é amplamente utilizada ao redor do mundo. A taxa, então, representa a soma das mortes divulgadas em uma semana dividida por sete. O nome “móvel” é porque varia conforme o total dos óbitos dos sete dias anteriores.

Como devemos analisar os números?

Por conta do tempo de incubação do novo coronavírus, adotou-se a recomendação dos especialistas: comparar a média móvel de hoje com a de 14 dias atrás. As variações no número de mortes ou de casos de até 15% para mais ou para menos caracterizam estabilidade da doença.

