Médico britânico alerta para novo sintoma da Ômicron em crianças Cerca de 15% dos pacientes diagnosticados com a variante apresentam lesões e alergias de pele

Com o aumento nos casos de crianças infectadas com a variante Ômicron do coronavírus, médicos alertam que os sintomas podem ser um pouco diferentes dos encontrados em adultos. Além de fadiga, dor de cabeça e perda de apetite, cerca de 15% dos pacientes pediátricos apresentam alergias e irritações na pele.

“Sempre tivemos uma pequena faixa de pacientes que apresentavam alergias de pele com Covid, mas até 15% das crianças com a Ômicron têm o mesmo sintoma. Estamos aprendendo mais sobre o vírus e começando a procurar esse tipo de sinal”, afirmou o médico David Lloyd, em entrevista ao jornal The Sun.

Pacientes com a variante apresentam sintomas um pouco diferentes dos que costumavam aparecer nas primeiras variantes da Covid, como tosse e perda de olfato. No caso da nova variante, fadiga e dor de cabeça estão entre os sinais mais comuns.

