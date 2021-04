Médicos passam meia hora tentando reanimar sobrinho de vereador, mas ele não resiste à Covid-19 e morre aos 28 anos, em Vilhena

Chamou a atenção, no “Boletim Covid”, divulgado ontem pela Prefeitura de Vilhena, a idade de um paciente, morador do bairro Cristo Rei, que morreu por complicações do novo Coronavírus no Hospital Regional: 28 anos.

O FOLHA DO SUL ON LINE identificou a vítima, William Maicon Simão Campos, e conversou com uma prima dele, que deu detalhes da luta do rapaz, que era motorista e transportava madeiras em fazendas na região de Cerejeiras. Para a familiar, o fato de Willian ser obeso teria sido decisivo para ele não resistir à doença.

Internado desde o dia 19, o motorista faleceu quando iria ser intubado. Ele sofreu uma crise que os médicos definiram como “Broncoespasmo Severo”, que “trancou” os pulmões. Em seguida, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A entrevistada disse que a equipe da UTI passou meia hora tentando reanimar William, mas ele não dava sinais de reação. “Fizeram tudo o que podiam, mas ele infelizmente veio a óbito”, disse a prima.

O rapaz, que era sobrinho do vereador em Corumbiara, Wilmar Cardoso, o “Palhaço Bagunça” foi sepultado hoje, no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.

“Fica o agradecimento de toda a família a toda equipe médica por toda dedicação e carinho com ele. Sabemos que fizeram todo o possível e o impossível para salvar sua vida, mas fica nossa gratidão e em especial a fisioterapeuta Luana Zuquini por sua imensa luta ao nosso lado, toda dedicação e carinho com nosso querido William. Somos muito gratos por tudo”, disse a entrevista.

Via Folha do Sul