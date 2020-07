Médicos que recomendam ivermectina usando África como referencia estão equivocados, diz Folha

A Folha de São Pulo publicou reportagem afirmando ser falso que a pandemia da Covid-19 esteja sob controle na África por causa do uso preventivo da ivermectina, um medicamento contra vermes.

A matéria cita nominalmente dois médicos responsáveis pelo boato, um deles é de Rondônia, Álvaro Galvão, que atua em Ji-Paraná e Rafael Freitas, do Paraná, afirmam em vídeos no YouTube que o consumo profilático da droga pode evitar sintomas e o agravamento da doença.

Até aqui, segundo o Comprova verificou, não há nenhuma evidência científica de que a ivermectina seja um medicamento eficiente para tratar pacientes com a Covid-19. É o que afirmam o Ministério da Saúde, a FDA (Food and Drug Administration), autoridade sanitária dos Estados Unidos, e pesquisadores que estudam o uso da droga contra o vírus SARS-CoV-2 em laboratório.

A pandemia também não está sob controle na África. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a doença tem avançado em uma velocidade acelerada no continente. A Etiópia, citada em um dos vídeos como um país que teria adotado pouquíssimas ações por causa do uso profilático da ivermectina, tomou diversas medidas para tentar controlar o contágio. As autoridades locais fecharam escolas e restaurantes, proibiram aglomerações, decretaram quarentena obrigatória para todos que chegassem ao país e decretaram estado de emergência por causa da pandemia.

A Marinha do Brasil também não aprovou um protocolo para o uso de ivermectina para tratar pacientes com Covid-19, outra informação difundida em um dos vídeos.

Até o dia 10 de julho, o continente africano contabilizava 543.136 casos e 12.474 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo dados do CDC (Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças). Em uma entrevista coletiva realizada em 9 de julho, John Nkengasong, diretor do órgão, endossou o alerta da OMS pedindo atenção ao crescimento do número de casos e óbitos no continente.

Por Painel Político