Medina é campeão de Rottnest Search e se isola na liderança do ranking

A primeira semifinal do masculino foi arrastada. Os atletas tiveram ainda mais dificuldade do que as mulheres para encarar as ondas. Com uma frequência muito baixa, Morgan Cibilic foi quem conseguiu explorar melhor a situação e levou a vaga na decisão por 10.67 (6.17 + 4.50) contra 8.33 (4.60 + 3.73) de Liam O’Brian.

A segunda semifinal, com duelo de brasileiros, líder e vice-líder do ranking, começou empolgante. Medina largou com uma onda nota 8.50, com três batidas no lip. Ítalo ensaiou uma resposta na sequência e levou 6.17 por uma sequência com boa rasgada.

Depois de um grande marasmo, a 14 minutos do fim da bateria Medina pegou uma onda de backside e encaixou um aéreo com rotação e três batidas pequenas. O bicampeão mundial, mesmo sem a prioridade, ainda aumentaria a soma mais uma vez até 13.70 (8.50 + 5.20) contra 7.17 (6.17 + 1.00) de Ítalo.

Na decisão, Medina mais uma vez saiu na liderança, desta vez com uma nota 7.00 como principal do somatório. Cibilic não deixou barato e, apesar de um desequilíbrio na saída, recebeu 7.27 por uma onda com duas excelentes rasgadas e encostou no brasileiro com quase meia hora de bateria pela frente.

Medina, no entanto, voltou a construir vantagem. A cerca de 19 minutos do fim encaixou o que seria a melhor nota da bateria, um 8.50, elevando o somatório para 15.50 e pondo pressão sobre Cibilic. O calouro não conseguiu reagir, e o brasileiro consolidou o grande início de temporada: em cinco etapas, quatro finais e dois títulos.