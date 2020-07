Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 23 milhões neste sábado (1º)

O concurso 2.285 da Mega-Sena pode pagar, neste sábado (1°), um prêmio de R$ 23 milhões para quem acertar as seis dezenas da modalidade. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O concurso 2.285 tem premiação maior por ter final 5. Na Mega-Sena, os concursos com final 0 e 5 têm premiações mais atrativas porque parte da arrecadação de outros concursos é reservada a eles. As regras da modalidade estão disponíveis em: www.loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 29 mil apenas em rendimentos mensais. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS. Clientes com acesso ao Internet Banking também podem registrar seus palpites na Mega-Sena.

Dupla Sena:

O concurso 2.112 da Dupla Sena de sábado (1°), promete um prêmio de R$ 17,5 milhões na faixa principal. A modalidade está acumulada há 41 concursos e não tem acertador do prêmio principal desde o concurso 2.070, sorteado em 25 de abril.

Com apenas um bilhete, o apostador tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Também estão disponíveis as opções de Surpresinha e Teimosinha.

Loteria Federal:

No sábado (1°) será realizado o sorteio da extração 5482 da Loteria Federal. Os sorteios da modalidade foram retomados no início de julho e os bilhetes que já haviam sido produzidos e distribuídos para comercialização nas lotéricas continuam disponíveis e válidos, ainda que a data impressa seja dos meses de março ou abril. Na extração 5482, por exemplo, a data impressa no bilhete é 4 de abril.

Até a extração 5489, os sorteios da Federal serão realizados somente aos sábados. Os sorteios às quartas-feiras voltam a partir do dia 23 de setembro. O cronograma completo está disponível para consulta nas lotéricas e no site da CAIXA, na aba Comunicados Importantes.

