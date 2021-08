Meia dose da vacina AstraZeneca tem eficácia de 88,3%, diz estudo

Um estudo feito na cidade de Viana, no Espírito Santo, demonstrou o poder de proteção da vacina da AstraZenca/Fiocruz contra a covid-19. O experimento aplicou meia dose do imunizante em quase 20 mil moradores do município com idades tem entre 18 e 49 anos e o resultado foi impressionante: 88,3% dos voluntários desenvolveram anticorpos neutralizantes contra o novo coronavírus.

“Demonstramos com esses dados que a primeira meia dose foi capaz de aumentar anticorpos em 88,3% dos participantes que não tiveram contato com o vírus”, aponta a pesquisadora Valéria Valim, coordenadora do estudo “Viana Vacinada”.

Segundo Valim, a expectativa com a segunda meia dose é que a quantidade de anticorpos chegue a 100%.

Entre as 19.580 pessoas que receberam a meia dose, também não houve nenhum óbito registrado depois de 28 dias da aplicação.

Caso os pesquisadores consigam comprovar a eficácia da aplicação da meia dose, as autoridades sanitárias do mundo todo terão evidência científica para dobarem a capacidade de imunização com a vacina da Fiocruz.

© divulgação/Governo de São Paulo