Meirelles sugere diminuir lucro da Petrobras para baixar preço da gasolina

São Paulo – O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, disse que, para baixar o preço da gasolina nos postos de combustíveis, a Petrobras deveria reduzir seu lucro.

Ele, que foi ministro da Fazenda no governo Michel Temer (MDB), rebateu discursos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a alta no valor da gasolina ser causada pelos impostos estaduais, em especial o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

“O ICMS é um percentual fixo que acompanha o preço na gasolina e do diesel fixado pela Petrobras. Não se está falando, mas que deve ser mencionado, que é a mesma coisa dos impostos federais, que também incidem nos combustíveis. Quem sobe e desce o preço é a Petrobras, e não os impostos”, falou.

E sugeriu: “A Petrobras já tem um lucro extraordinário, que distribui não só para o acionista governo federal, mas para os acionistas privados. Se queremos controlar o preço da gasolina, é muito simples: diminuir a margem de lucro da Petrobras, que já está com o lucro extraordinário. É só diminuir um pouquinho a remuneração do governo federal e dos acionistas privados”

Na última terça-feira (28/9), o presidente da Câmara adotou o discurso bolsonarista de culpar os governadores pelo aumento do preço da gasolina, que já chega a R$ 7 o litro em postos.

Ao lado de Bolsonaro, no município de Teotônio Vilela, Lira disse que a Câmara “cumpre o seu papel de dar apoio ao governo” para todas as reformas que Bolsonaro precisa e anunciou que pautará logo na Câmara um projeto de lei para fixar um valor único no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para todo o país.

Segundo Lira, o governo federal já abriu mão de todos os impostos que incidem sobre a gasolina e o diesel, e está na hora de os governadores darem sua dose de sacrifício.

Meirelles disse que a discussão de Lira sobre fixar alíquotas do ICMS para combustíveis nos estados é “uma tentativa óbvia de desviar o assunto principal e fazer a população dos estados pagarem a conta”.

“Para atender interesses de pessoas privadas, temos uma tentativa de punir os estados, e desviar o assunto e diminuir a arrecadação dos estados que são aqueles que estão na linha de frente do atendimento à população, educação, saúde, vacinação, segurança, tudo isso é propiciado pelos governos estaduais”, falou.

