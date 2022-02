Melhora ocupação de UTIs por Covid, e só 3 estados e DF têm taxas acima de 80%

(FOLHAPRESS) – Depois de semanas em situação preocupante, as UTIs (unidades de terapia intensiva) para casos de Covid tiveram melhora na lotação nesta segunda-feira (14). Caiu para três o número de estados –Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rondônia–, além do Distrito Federal, com taxas de ocupação acima de 80% nos leitos para pacientes graves.

Na última semana e na anterior, eram oito os estados, além do DF, com esse patamar de lotação. Minas Gerais, no outro extremo, vive o quadro mais confortável do país neste momento, com 39% de seus leitos em uso para casos críticos de infectados com coronavírus.

A situação de Mato Grosso do Sul ainda preocupa. O percentual, agora de 89% de ocupação, é quase o mesmo da semana anterior –havia lotação de 90% das UTIs.

O estado registrou 3.760 novos casos em 24 horas nesta terça-feira (15). A média móvel é de 3.167 novas infecções em sete dias. Com 92% dos leitos de UTI ocupados, a capital Campo Grande responde pela maior parte dos novos registros da doença (1.790).

O aumento das mortes por Covid-19 no estado também gera apreensão. Fevereiro nem chegou ao fim, mas já foram registrados mais óbitos do que todo o mês passado. Nas duas primeiras semanas deste mês, foram contabilizadas 167 vidas perdidas em razão da doença, contra 159 durante janeiro.

“Alertamos a população para buscar a vacinação, que é o único remédio contra a Covid-19. Assim como evitar aglomerações e continuar com as medidas de proteção. Temos uma parcela da população que não foi tomar a dose de reforço e existe uma resistência à vacina das crianças”, diz Geraldo Resende, secretário estadual de Saúde.

Atualmente, 74% da população de Mato Grosso do Sul estão com o esquema vacinal completo. No entanto, a vacinação infantil caminha a passos lentos. Embora a campanha de imunização para o público de 5 a 11 anos tenha começado em meados de janeiro, apenas 26% se vacinaram contra a doença nessa faixa etária.

O Distrito Federal está com 85% dos leitos de UTI ocupados. No total, a unidade da federação possui 103 leitos para adultos, sendo que 88 estão em uso e apenas dois estão liberados.

Os outros 13 estão aguardando liberação ou estão bloqueados. Nesse último caso, o leito está sendo preparado para receber novo paciente, passando por desinfecção ou por manutenção em algum equipamento, por exemplo.

A unidade da federação tem 18 leitos de UTI neonatal e pediátrica, sendo que 15 estão ocupados. Quatro leitos foram criados para esse público nesta semana em relação à anterior.

Em Rondônia, estado com a lotação mais alarmante das últimas semanas (acima de 90%), apresentou melhora, ainda que siga em patamar alto.

A ocupação de leitos de UTI está acima de 80% mesmo com abertura de vagas feita pela Secretaria de Estado de Saúde ao longo da semana. Entre os dias 7 e 14 de fevereiro, o total de leitos de UTI para adultos em tratamento contra Covid passou de 65 para 69.