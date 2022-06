Melhores espumantes para casamento: saiba mais!

Além das comidas, as bebidas do casamento fazem parte dos assuntos mais importantes para garantir que a festa do sonho aconteça com todos os detalhes intactos.

Dessa forma, quando o assunto é bebidas alcoólicas para casamento, uma das opções que certamente não podem faltar, principalmente no momento do brinde aos noivos, é o espumante.

Por toda a sua importância, é possível encontrar uma infinidade de opções de espumantes. Nesse sentido, separamos algumas dicas, para você ter as melhores bebidas alcoólicas em seu casamento, confira a seguir e surpreenda-se:

Casa Perini Moscatel

Produzido na Serra Gaúcha, o Casa Perini Moscatel é uma das melhores opções de bebidas com álcool para servir em seu casamento. Isso porque, no ano de 2017, essa bebida ficou em 5º lugar no Ranking Mundial de Vinhos & Destilados. Incrível, não é mesmo?

O sabor do Moscatel da Casa Perini é verdadeiramente impressionante, leve e adocicado, ideal para as pessoas que gostam de bebidas alcoólicas doces, afinal, o espumante é produzido com uvas Moscato.

Garibaldi Chardonnay Brut

O espumante brasileiro produzido com uvas Chardonnay da Garibaldi é um dos mais premiados, até mesmo fora do Brasil, como na França.

É uma opção bastante saborosa, visto que as uvas utilizadas no processo de produção oferecem um sabor leve e refrescante. Portanto, para casamentos no verão, essa é a bebida mais indicada.

Salton Prosecco Brut

Para as pessoas que valorizam a espuma do espumante, o Salton Prosecco Brut é uma das melhores alternativas para o momento de “estourar a champanhe” no casamento.

O Prosecco Brut da Salton faz parte da categoria de espumantes cítricos, mas além disso, possui um aroma floral e suave. Dessa maneira, harmoniza com diferentes pratos e com certeza fará sucesso em seu casamento.

Chandon Brut Rosé

Não tem como falar sobre espumante para casamento, sem citar a marca Chandon, especialista em bebidas alcoólicas nobres.

O Chandon Brut Rosé é uma opção sedutora, elegante e sofisticada para a sua festa. Com sabor refrescante, sedoso, aveludado e vibrante, provoca sensações inesquecíveis.

Os aromas predominantes são de morango, groselha, cereja e flor de hibisco. Além de possuir uma cor verdadeiramente impressionante, que combina com ocasiões especiais e extremamente românticas, como os casamentos.