Melhoria salarial – Comando da PMRO apresenta estudo a representantes do Ministério Público

O comando da Polícia Militar de Rondônia reitera sua confiança no Governador do Estado e temos a certeza que se resolverá esse impasse no mais curto prazo, sem prejuízos para a sociedade rondoniense

o Comando da Corporação, coronel PM Alexandre Luís de Freitas Almeida, se reuniu com o Procurador Geral do Ministério Público, Dr. Ivanildo, com o Procurador do Tribunal de Contas do Estado e demais Promotores de Justiça, onde foi apresentado a viabilidade do Governo do Estado em conceder melhoria salarial a classe policial militar.

Devido aos estudos apresentados pelo Comando-Geral e seu Staff àquele colégio de promotores, houve o entendimento de se fazer uma reunião na próxima segunda-feira, 14 de junho, onde será chamada a equipe econômica do Governo, sendo um representante da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e também da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), onde será debatido o estudo apresentado na última sexta-feira e ouvido a contrapartida do Estado.

Fechamento dos Quartéis

Quanto a reunião ocorrida no Palácio do Governo que redundou no fechamento do quartel do 5º BPM e 8º BPM, os dois fechamentos não trouxeram prejuízos consideráveis na promoção da segurança pública nas localidades até o presente momento, uma vez que na capital o 1ºBPM, o 9ºBPM, o Batalhão de Polícia de Choque e as Forças Táticas, supriram a deficiência. E em Jaru, o 7º BPM do Município de Ariquemes tem suprido a necessidade de policiamento na localidade. Ao final do movimento, quem agiu em desacordo com a lei, terá que se explicar perante a mesma.

Quanto a Assembleia realizada pelas associações, no CPA na última sexta-feira, o Comando da Corporação não foi convidado, portanto não se manifestará a respeito do que foi tratado naquela ocasião.

