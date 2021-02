Melki Donadon escreve carta de agradecimento

Graças te dou meu Pai, por ter agido em meu favor e ter tocado no coração da minha família pra me transferir para Brasília, naquele momento eu não tinha forças. Com certeza foi a atitude mais acertada, pois aqui no Hospital Santa Lúcia-Sul Brasília encontrei uma equipe de profissionais muito mais que humanizada, são Anjos que me cuidaram com todo amor e carinho. Eu estava praticamente desenganado devido ter pego no passado em torno de 40 malárias, ter doença de CRHON e a tomografia mostrou mais de 90% dos pulmões comprometidos. Fui acompanhado por 7 médicos mais o chefe da UTI Dr. Aberto e também Fisioterapeutas, Nutricionistas, Técnicos em enfermagens, Enfermeiras, Equipe da limpeza e cozinha. A minha alma chegou à conclusão que o Deus deles não é o dinheiro e sim a “VIDA “.

Agradeço também aos sobrinhos Rebeca e Paulo que trabalham no Santa Lúcia que deram total apoio.

Agradeço de coração à todos os amados irmãos que estão em oração, Deus ouviu o clamor.

Só gratidão à Deus por tudo.

Sobrevivente Melkisedek Donadon

