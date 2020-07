Membro do CV foragido e garota de 14 anos com notas falsas são detidos no Orgulho

Policiais militares do 5° Batalhão prenderam na sexta-feira (10) André Pierri C. F., 23, membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que estava foragido da Justiça. Uma adolescente de 14 anos também foi detida durante a ação da polícia por ser flagrada com duas notas de R$ 50,00 falsificadas.

O crime aconteceu no condomínio Orgulho do Madeira, zona Leste de Porto Velho (RO). Uma equipe comandada pelo sargento Gusmão em patrulhamento pelo condomínio viu André Pierri que é conhecido membro do CV. Ao notar a presença da polícia, André saiu correndo e ainda arrancou uma tornozeleira de monitoramento eletrônico da perna.

Porém, logo na sequência ele foi abordado e constatado que estava foragido. No momento da abordagem, a adolescente se aproximou e os militares resolveram revistá-la. Na bolsa dela foram encontradas duas notas falsificadas de R$ 50,00.

Mediante os fatos, André e a adolescente foram levados para a Central de Flagrantes.

Por Rondoniaovivo