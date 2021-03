Menina de 13 anos foge de casa e rapaz é preso por estupro

Aos policiais, ele confessou que teve relação com a adolescente e recebeu de imediato voz de prisão

Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (10) pelo crime de estupro de vulnerável ao manter relação sexual com uma menina de 13 anos em uma casa na zona rural do município de Itapuã do Oeste, distante 110 quilômetros de Porto Velho (RO).

Conforme o Rondoniaovivo apurou, a garota teria fugido da casa dos pais para ir se encontrar com o rapaz na residência dele. A mãe da vítima ao saber acionou a Polícia Militar e a adolescente foi encontrada com o jovem.

Aos policiais, ele confessou que teve relação com a adolescente e recebeu de imediato voz de prisão.

De acordo com a Lei de Estupro, é considerado crime ter relação sexual com pessoa de idade menor que 14 anos, mesmo que seja com o consentimento dela.

Fonte: rondoniaovivo