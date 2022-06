Menino brinca com arma do pai e mata bebê de um ano nos EUA O drama ocorreu em um motel onde o homem, que possuía ficha criminal, havia se encontrado com a namorada. Ele havia ido até o local com o filho, e ela, com filhos gêmeos de 2 anos e um bebê de 1

Copartilhe

O drama ocorreu em um motel onde o homem, que possuía ficha criminal, havia se encontrado com a namorada. Ele havia ido até o local com o filho, e ela, com filhos gêmeos de 2 anos e um bebê de 1