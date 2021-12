Menino de 11 anos salva a vida de duas pessoas no mesmo dia

Um menino de 11 anos salvou a vida de duas pessoas no mesmo dia. As ações altruístas de Davyon Johnson no último dia 9 de dezembro têm sido alvo de vários elogios e já lhe valeram uma homenagem por parte da polícia de Muskogee County, em Oklahoma, nos Estados Unidos.

O The New York Times informa que o primeiro salvamento de Davyon Johnson aconteceu quando o menino estava na escola, de manhã. Davyon ouviu outro aluno a murmurar de forma aflita que estava se engasgando. Tinha aberto uma garrafa de água com a boca e a tampa desceu para a garganta.

A ação rápida de Davyon Johnson salvou-lhe a vida. Davyon envolveu os braços em torno do abdômen do outro rapaz e realizou a manobra de Heimlich, que aprendeu no YouTube, inspirado pelo seu tio, que é um técnico de emergência médica.

Davyon conseguiu que a tampa saltasse da garganta do outro aluno da escola em Muskogee.

A mãe de Davyon, LaToya Johnson, foi buscá-lo à escola e levou-o para casa, posteriormente. O jovem herói estava visivelmente abalado com a situação que tinha vivido e foi descansar.

Depois, a mãe e o filho se deslocaram de carro para participarem de um serviço religioso numa igreja, no final da tarde. No caminho repararam na fumaça que estava saindo de uma casa e Davyon disse à mãe que era fogo.

O fogo nos fundos da habitação ainda era controlável, mas as chamas estavam se espalhando e aparentemente nenhum dos residentes na casa tinha reparado. Enquanto LaToya Johnson buzinava e ligava para a emergência, Davyon saiu do carro e foi bater à porta da casa.

Cinco pessoas vieram para o exterior da casa, viram o fogo e fugiram. No entanto, uma sexta pessoa, uma mulher mais velha, que andava com o apoio de um andador, estava tendo mais dificuldades para sair da casa.

“Ela não se mexia depressa o suficiente. Por isso, a ajudei a chegar ao carro porque todos estavam indo embora”, recorda Davyon Johnson.

Após os seus atos, o menino de 11 anos já foi elogiado pelo ‘mayor’ de Muskogee e a sua imagem foi destacada em jornais e televisões. Uma atenção que Davyon diz que não percebe pois só fez a coisa certa.