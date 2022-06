Menino de 13 anos é espancado até a morte por colegas de escola cívico-militar no Paraná

Um garoto de 13 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória depois de ser violentamente agredido por outros seis adolescentes no início da noite desta terça-feira, 21, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no norte do Paraná. O crime chocou os moradores da cidade.

Socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além de profissionais do posto de saúde, realizaram a reanimação do garoto, por cerca de 50 minutos. Alekson Ricardo Kongeski chegou a ser encaminhado em estado grave ao Hospital da Providência, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu.

O garoto tinha problemas de saúde, sofria convulsões e teria passado mal após a briga. O que provocou a morte ainda é apurado pelos órgãos competentes. A Polícia Civil ainda não falou sobre o caso.

As agressões aconteceram na Rua Emiliano Perneta, esquina com a Rua Paranaguá, próximo ao Colégio Cívico-militar Padre José Canale. De acordo com a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, a vítima e alguns dos agressores seriam estudantes do colégio.

Segundo informações levantadas pela reportagem no local, populares teriam tentado separar a briga, mas os agressores não se intimidavam. Ligações no 190 informaram que após as agressões, o garoto ficou caído no chão, desacordado e os suspeitos saíram correndo.

Ainda segundo a PM, alguns dos jovens envolvidos na briga já foram identificados: quatro adolescentes de15 anos, um de 14 e outro de 12 anos teriam participado das agressões. A Guarda Civil Municipal também atendeu a grave ocorrência.

Por volta das 23h, a PM informou que três suspeitos, dois de 15 e um de 12 anos, foram encontrados e encaminhados para a delegacia, juntamente com os responsáveis. A Polícia Civil apura o envolvimento deles.

Ainda de acordo com a PM, a briga seria entre o garoto que morreu e outro adolescente de 15 anos. Ainda não se sabe o que teria motivado a violência.

O Colégio Cívico-militar Padre José Canale, onde o garoto estudava, suspendeu as aulas desta quarta-feira (22).

A notícia é do TNOnline