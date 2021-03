Mensagem da Presidente e Diretoria do SINJUR em homenagem ao dia Internacional das Mulheres

Hoje, é um dia muito especial. O dia das mulheres.

Dia da mãe, da esposa, da amiga, da professora, da advogada, da juíza, da jornalista, da namorada, da mulher líder sindical, da serventuária da justiça…

Enfim, é o dia de um exército fenomenal, que desafia o mundo moderno com sua força e liderança.

Entre os seres humanos, a mulher, pelo dom especial da procriação que recebeu de Deus, é a que carrega o ônus da sobrevivência.

É ela na condição de mãe, que se derrama de amor no portal do nascimento, alimentando o filho com o carinho do seu próprio leite.

É dela a fortaleza para enfrentar as turbulências da vida até na vigília da noite quando a desobediência dos filhos perfura o seu coração.

É a mulher que tem fibra para enfrentar e vencer o machismo e preconceito seculares, com audácia e inteligência, e ainda se destaca como líder no seu trabalho, no formidável labutar da vida.

Por isso, é que a mulher não tem tamanho, ser permite apenas ser a mais bela invenção de Deus, porque foi ela que transportou na porta de entrada, todas as vidas.

E, neste dia que lhe é consagrado, o SINJUR, sua presidente e as mulheres diretoras, a exaltam aqui, e deixam o seu preito de carinho, sem esquecer:

Das que lutam, sofrem e choram para abrandar as atrocidades de seus maridos e companheiros.

Das que cumpriram sua missão na terra e já se foram, e hoje navegam na nau que demanda a Deus.

Cumprimenta a todas: as felizes, as que solidificaram suas posições como “mulher” na sociedade, desejando-lhes sempre, um mundo humanizado, melhor, moderno, fraterno e pra frente.

Porque, NÓS SOMOS MUITAS! ESTAMOS JUNTAS! POR NENHUMA MULHER A MENOS! AMOR E LUTA!

Gislaine Caldeira

Presidente

Fonte: SINJUR