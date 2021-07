Mensagem em garrafa enviada do Japão é encontrada no Havai 37 anos depois

Angie e John Graham, os pais de Abbie, confessaram aos jornais locais que, inicialmente, descartaram a validade do objeto. “Pensei que fosse lixo, mas ela considerou ser um tesouro”, disse o pai.

Uma menina de 9 anos, que estava visitando um parque do Havai com a família, encontrou uma mensagem dentro de uma garrafa de vidro. A missiva tinha sido atirada ao mar a partir do Japão 37 anos antes.

Abbie Graham descobriu a garrafa cheia de lama, numa praia do Hawaiian Paradise Park, quando estava acompanhada pelos pais e pela irmã.

A família acabou por levar a garrafa consigo e, eventualmente, deram razão às suspeitas de Abbie, que acreditava tratar-se de uma mensagem. “Uns dias depois conseguimos abri-la e era do Japão”, recordou a menina.

O remetente do texto era o clube de ciências naturais do liceu de Choshi, na província japonesa de Chiba. A mensagem estava impressa em inglês, espanhol e japonês e tinha sido atirada à água, dentro da garrafa, em julho de 1984.

Na carta era pedido a quem a encontrasse que entrasse em contato com o clube com informação, incluindo as coordenadas onde a garrafa tinha sido descoberta, pois fazia parte de uma “investigação sobre correntes oceânicas”.

No entanto, a família disse que ainda não conseguiu entrar em contato com os autores da mensagem.