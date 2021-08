Mesmo com anúncio de greve, Seduc mantém retorno de aulas presenciais para o dia 9

Em nota à imprensa enviada na tarde desta segunda-feira (2), a Secretaria de Estado de Rondônia (Seduc) manteve o retorno das aulas presenciais para o próximo dia 9 e afirmou que mantém cooperação com os órgãos de controle. A garantia de que nada mudou se dá em resposta ao anúncio de greve por parte de entidades ligadas à educação, encabeçada pelo Sintero. Os trabalhadores alegam que somente em outubro será seguro voltarem às aulas, uma vez que nem todos completaram o ciclo de vacinação contra a Covid-19.

Governo anuncia retorno das aulas presenciais, mas transfere a responsabilidade aos pais por possíveis casos de infecção da Covid-19 nas escolas

A Seduc foi mais além, afirmando ainda que os pais podem optar por manter os alunos em casa, uma vez que manterá o sistema híbrido de ensino. Confira:

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), informa que a execução do Plano de Retorno das Aulas Presenciais na rede pública estadual de ensino está prevista para o próximo dia 9 de agosto de 2021. O Plano de retorno contou com a cooperação dos órgãos de controle e outras entidades públicas e da sociedade, respeitando os protocolos sanitários, visando a segurança dos trabalhadores em educação, assim como dos estudantes.

O retorno será de forma híbrida (presenciais e não presenciais para os estudantes) e gradual. Inicialmente retorna 25% da capacidade da sala de aula mantendo o distanciamento de 1 metro entre as carteiras. Serão priorizados os 2º, 5º, 6º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. E os professores terão sua carga horária dividida entre atividades presenciais e não presenciais para que não haja sobrecarga de trabalho. As unidades educacionais estaduais foram adaptadas com novos lavatórios e EPIs, para receber os estudantes neste retorno às atividades presenciais.

Cada família tem a opção de retornar às atividades dos estudantes nas escolas ou manter os estudos em casa, pois as unidades escolares permanecerão ofertando as aulas remotas e atividades impressas.

