Mesmo Itaú reconhecendo a dívida, Banco Central, CVM e Febraban ficam inertes diante do calote aplicado pelo banco em acionista

Há mais de um ano que o banco Itaú deveria ter pago R$ 2,09 bilhões de uma ação privada que ele perdeu na justiça do Pará. O valor diz respeito um lote de ações vendidas pelo banco em 1973. A empresa que comprou, quer o reconhecimento da atualização monetária do valor dos papéis e o banco se recusa a pagar. Após três perícias contábeis e o reconhecimento pela própria Comissão de Valores Mobiliários (entidade que fiscaliza e gerencia o mercado de ações), o processo transitou em julgado e a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos determinou o bloqueio do valor nas contas do Banco Itaú.

Matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/mesmo-itau-reconhecendo-a-divida-banco-central-cvm-e-febraban-ficam-inertes-diante-do-calote-aplicado-pelo-banco-em-acionista/

Alan Alex, Painel Político