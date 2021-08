Messi se despede do Barcelona e diz que negocia com PSG

Messi se despede do Barcelona e diz que negocia com PSG Expectativa é que argentino acerte com clube francês nos próximos dias

Lionel Messi confirmou, em meio às lágrimas neste domingo (8), que está deixando o Barcelona após o clube afirmar que não consegue mais pagar os altos salários do craque argentino, acrescentando que está em negociações com o PSG (França) sobre uma possível transferência.

👏👏👏 👑 Todos os aplausos do mundo para Leo Messi. pic.twitter.com/XGYXOd99TM — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) August 8, 2021

O jornal francês L´Equipe informou neste domingo que o argentino viaja para a capital francesa neste domingo ou na segunda-feira para realizar exames médicos e finalizar seu contrato com o clube de propriedade da Qatar Sports Investment.

Embora Messi não tenha confirmado que irá definitivamente para o clube parisiense, ele afirmou que pretende continuar jogando enquanto for possível, acrescentando que ainda tem a ambição de conquistar outra Liga dos Campeões.

“Enquanto eu for competitivo e enquanto meu corpo responder [continuarei jogando]”, disse em entrevista coletiva. “Enquanto puder, continuarei competindo”, afirmou.

“Tentei agir com humildade e respeito, e espero que isso seja o que ficará de mim quando deixar o clube”, declarou Messi emocionado enquanto centenas de torcedores, muitos usando sua camisa de número 10, reuniam-se do lado de fora do estádio Camp Nou para dar adeus ao jogador.

📍 Camp Nou

💙❤️ Todos à espera de Messi 👑 pic.twitter.com/DDyfAGZi50 — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) August 8, 2021

“Parece que um balde de água fria foi jogado em mim e ainda estou tentando aceitar isso”, disse em meio às lágrimas.

Foi amplamente divulgado pela imprensa local que Messi permaneceria no Camp Nou, com o jogador admitindo que concordou com um contrato de cinco anos e redução de 50% no salário.

O Barça, cujas dívidas totalizam bem mais de 1 bilhão de euros, não conseguiu fazer o acordo se encaixar nas regras financeiras da liga espanhola, o que provocou o inesperado anúncio na última quinta-feira (5).

