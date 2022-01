Messi volta, Verratti brilha e PSG goleia o Reims no Campeonato Francês

Com o retorno de Lionel Messi, recuperado da covid-19, brilho de Verratti e gol de Sérgio Ramos – o primeiro em seu novo clube -, o Paris Saint-Germain goleou o Reims por 4 a 0 na tarde deste domingo, no Parque dos Príncipes, pela 22ª rodada do Campeonato Francês. De quebra, se isolou ainda mais na liderança.

Com o resultado, o PSG chegou aos 53 pontos. O Nice, em segundo, tem 42, na frente do Olympique de Marselha, com 40. Mais distante, o Reims ficou na 14ª colocação, com 24.

O jogo contou ainda com a presença de Neymar nas tribunas do estádio parisiense. Já Verratti quebrou um tabu que durava desde 2017. A última vez que o italiano marcou gol foi no dia 6 de maio, na vitória por 5 a 0 sobre o Bastia.

O primeiro tempo foi um caminhão de chances perdidas pelo PSG. A dupla formada por Messi e Mbappé estava funcionando, mas o gol parecia não querer sair. Mas o Reims não foi presa fácil e dificultou o embate. O goleiro Navas teve que trabalhar para impedir que a equipe visitante chegasse ao gol.

O PSG foi inaugurar o marcador apenas aos 43 minutos. Di María cruzou, Icardi dominou dentro da área, foi desarmado e viu a bola sobrar para Verratti, que chutou bonito para fazer 1 a 0. O italiano comemorou com euforia o gol que não marcava há aproximadamente cinco anos.

No segundo tempo, o PSG continuou em cima e brilhou a estrela de Sérgio Ramos, que desencantou com a camisa da equipe francesa. Após cobrança de escanteio de Di María, Danilo Pereira cabeceou e a zaga afastou em cima da linha. A bola sobrou para Sérgio Ramos, que precisou de duas tentativas para marcar.

Em desvantagem, o Reims se entregou e viu o PSG golear. Aos 21 minutos, Messi recebeu na ponta esquerda e deu assistência para Verratti. O italiano encheu o pé, a bola desviou em Faes e acabou no gol. O árbitro assinalou gol contra do defensor.

A vitória foi concretizada aos 29 minutos. Mbappé acelerou o jogo pela esquerda e rolou para trás. Danilo Pereira chegou batendo para dar números finais ao embate. Antes do apito final, Icardi também chegou a marcar o seu, mas o lance acabou anulado por toque de mão do atacante.