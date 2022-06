Mestrado em Psicologia da UNIR abre processo seletivo 2022 As 23 vagas disponíveis estão divididas entre as duas linhas de pesquisa e há reserva de seis vagas, sendo três em cada linha, para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas ou com deficiência

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga o edital de abertura do processo seletivo para a turma 2022 do mestrado. São disponibilizadas 23 vagas, e as inscrições serão realizadas exclusivamente via sistema SIGAA/UNIR entre os dias 18 e 24 de junho de 2022.

O mestrado em Psicologia possui duas linhas de pesquisa. A primeira delas, “Psicologia, Educação e Sociedade”, tem como objetivo estudar e analisar, na perspectiva da Psicologia, a estrutura e a dinâmica dos processos que ocorrem em instituições escolares, educacionais e espaços sociais. Assim, congrega pesquisas sobre processos educativos, de escolarização e de promoção e defesa de direitos.

Já a segunda linha de pesquisa, “Saúde e Processos Psicossociais”, objetiva estudar e analisar os processos de promoção da saúde e a atenção psicossocial oferecidos pelo sistema público – ou por outras organizações –, a partir dos conhecimentos produzidos pela Psicologia. Reunindo, dessa forma, pesquisas sobre as dimensões coletivas da saúde e do trabalho.

As 23 vagas disponíveis estão divididas entre as duas linhas de pesquisa e há reserva de seis vagas, sendo três em cada linha, para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas ou com deficiência.

Conforme o edital, a seleção será feita em três fases: análise do pré-projeto de pesquisa (eliminatória), entrevista (eliminatória) e análise do currículo Lattes (classificatória).

Todas as informações referentes ao processo seletivo, bem como os resultados de cada fase serão divulgados no endereço www.mapsi.unir.br.

Mestrado Acadêmico em Psicologia (PPGPsi) – Porto Velho

Vagas: 23 (17 para a ampla concorrência, 6 para cotas)

Inscrições: 18/06/2022 até 24/06/2022

O edital e mais informações sobre o programa estão aqui

O link para inscrições está aqui

