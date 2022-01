México adota medidas de segurança em região similar a Capitólio após acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Autoridades do México adotaram algumas medidas de segurança em Cañón del Sumidero, tradicional ponto turístico localizado no estado de Chiapas, no sul do país, depois do desabamento do paredão de uma rocha que matou dez pessoas em Capitólio (MG), no último sábado (8). Os dois locais apresentam características similares.

Segundo reportagem da rede ForoTV, da Televisa, o secretário de Proteção Civil de Chiapas, Luis Manuel García, pediu na segunda-feira (10) que as cinco cooperativas que prestam serviços de turismo no local respeitem os acordos de segurança para evitar acidente como o ocorrido em Capitólio.

“Dentre esses acordos: que as lanchas das cooperativas não circulem próximo aos paredões. É a primeira medida. Está proibido de se aproximar dos paredões. E, em certos lugares, isso todos sabem, diminuir a velocidade de navegação das lanchas para não provocar ondas”, afirmou ele.

No dia do acidente, inclusive, imagens que circularam pelo Twitter e Facebook indicavam que o acidente teria ocorrido em Cañón del Sumidero. A falsa notícia foi desmentida pela equipe de checagem da agência AFP México.

Em janeiro de 2020, uma rocha já havia se desprendido em Cañón del Sumidero, com paredões que alcançam até mil metros de altura. A cena também foi flagrada por um dos turistas que navegavam no local. Na ocasião, os turistas pensaram se tratar de neblina. Ninguém ficou ferido.