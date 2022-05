México confirma primeiro caso de varíola dos macacos no país Segundo autoridades de saúde do México, o paciente é um homem de 50 anos que vive nos Estados Unidos e pode ter sido infectado na Europa

O subsecretário de Saúde do México, Hugo López-Gatell, confirmou, neste sábado (28/5), o primeiro caso da varíola dos macacos no país. O paciente é um homem de 50 anos que vive nos Estados Unidos.

“Hoje [sábado] confirmamos o primeiro caso importado de varíola dos macacos no México. É um homem de 50 anos, residente permanente da cidade de Nova York, que provavelmente foi infectado na Holanda. Está sendo tratado na CDMX (Cidade do México)” disse López-Gatell em um tuíte.

Veja o post:

“Felizmente, ele está estável e em isolamento preventivo. Esperamos que se recupere sem complicações”, completou. O subsecretário, no entanto, não deu detalhes sobre possíveis contatos do homem com outras pessoas e não mencionou a nacionalidade do paciente.

