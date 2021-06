Milhares de pessoas entre 50 e 54 anos são vacinadas contra Covid-19 em Porto Velho

Cerca de cinco mil agendamentos foram confirmados para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas de 50 a 54 anos, que iniciou nesta sexta-feira (18), na faculdade São Lucas, em Porto Velho. A movimentação era grande desde as primeiras horas da manhã.

A dona de casa Maria Aparecida, 50 anos, chegou no início da manhã desta sexta-feira e foi a primeira a ser vacinada. “A única coisa que a gente tem a esperar é a vacina, por isso estou muito feliz e estava muito ansiosa para que chegasse esse momento”, relatou.

De acordo com a Prefeitura, de sexta até o próximo domingo (20), esse público será atendido com base no agendamento feito a partir de cadastramento no aplicativo SASI. A AstraZeneca será o imunizante aplicado durante a ação.

A Prefeitura também informa que professores e trabalhadores do transporte coletivo também serão imunizados a partir desta sexta-feira, na faculdade Uniron.

Confira aqui o calendário de vacinação disponibilizado pela Semusa: