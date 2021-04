Militares colaboram com logística em drive-thru de testes rápidos da covid-19

Como forma de prevenir e combater a disseminação do coronavírus na população, o Governo de Rondônia, por meio da Casa Militar, tem participado ativamente de diversos eventos de testagem rápida no formato drive-thru em municípios do Estado. A participação dos militares nas ações visa fornecer suporte técnico e logístico a fim de executar o desenvolvimento das ações com excelência.

Por solicitação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a Casa Militar disponibiliza seu efetivo para apoiar as atividades organizadas pelo Poder Executivo, a exemplo também de campanhas de vacinação já promovidas na capital e no interior. De acordo com o diretor administrativo do departamento, major PM Paulo Antunes da Silva, o serviço é de fundamental importância para o sucesso das operações.

“Atuamos diretamente na manutenção do distanciamento social dos participantes, controlando o acesso até às dependências do local onde ocorre a ação. Por serem equipes formadas por militares, tem um treinamento específico para atuarem na segurança dos colaboradores envolvidos, sendo eles enfermeiros, médicos e demais profissionais da Saúde que estão trabalhando em benefício da comunidade em geral”, explica.

Ainda, segundo o major PM Antunes, ao longo de todos os eventos drive-thru, participaram 43 policiais militares da Casa Militar. Este trabalho conta também com o efetivo dos batalhões da PM, principalmente, no controle de trânsito e demais funções ostensivas para agir de forma complementar. “Até o momento todas as ações superaram as expectativas, com os objetivos plenamente alcançados diante das metas propostas”, acrescenta.

EIXO DE COMBATE À COVID-19

Além da Casa Militar, que tem sido um verdadeiro eixo de combate à covid-19 no Estado, o trabalho também inclui outros órgãos públicos, profissionais de saúde e voluntários da região. A realização dos testes rápidos para detecção de possíveis diagnósticos do vírus é de responsabilidade dos gestores municipais, porém, o Executivo Estadual desenvolve estas ações estratégicas visando apoiar e dar celeridade na importante missão cidadã nos 52 municípios.

MAPEIA RONDÔNIA

A ação é viabilizada pelo projeto de intensificação “Mapeia Rondônia”, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que visa reduzir a disseminação do coronavírus por meio de testes realizados simultâneamente nos 52 municípios do Estado. Até a última sexta-feira (16), quando aconteceu a 14ª edição do evento, foram realizados mais de 10.500 testes rápidos pelo sistema drive-thru. O movimento, além de atuar na capital, Porto Velho e nos distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, já alcançou outros seis municípios: Cacoal, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Pimenta Bueno, Cerejeiras e, por último, Jaru.