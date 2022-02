Minério de ferro desaba com advertência da China sobre preços

(Bloomberg) — O minério de ferro desabou em reação a esforços do governo chinês para impedir a escalada dos preços, levando a mineradora BHP Group a alertar que as forças de oferta e demanda é que vão determinar a cotação.

O minério chegou a cair 13% em Singapura, reagindo a sinais de que Pequim intensificará medidas contra a forte alta observada desde meados de novembro. Em um encontro com autoridades reguladoras em Pequim, representantes de várias mineradoras receberam advertências sobre especulação e acúmulo proposital de estoques. O diário oficial China Daily publicou um artigo contra especuladores dentro e fora do país que estariam empregando táticas de “guerrilha” no mercado.

O novo foco dos reguladores evidencia a dificuldade do governo chinês de encontrar um equilíbrio ao tentar estabilizar a economia — aumentando o consumo de aço — sem provocar uma repetição da inflação de commodities vista no ano passado. A perspectiva para a demanda de minério de ferro parece robusta, segundo Mike Henry, CEO da BHP, que é a terceira maior produtora mundial de minério de ferro.

“No fim das contas, o preço do minério de ferro será determinado por oferta e demanda”, disse Henry em entrevista à Bloomberg TV, respondendo a uma pergunta sobre os esforços de Pequim para esfriar os preços. “Diante da perspectiva forte que vemos do lado da demanda, além de algumas das restrições do lado da oferta, achamos que isso proporcionará algum suporte aos preços.”

A cotação do minério de ferro subiu mais de 60% desde meados de novembro e ultrapassou a barreira de US$ 150 por tonelada na semana passada. Na China, o movimento desencadeou inspeções nos portos, elevação das taxas de negociação de contratos futuros e um alerta oficial contra a desinformação.

“A retórica do governo de disciplinar o preço do minério de ferro deve direcionar as negociações no curto prazo enquanto o mercado aguarda medidas mais específicas”, afirmou Wei Ying, analista da China Industrial Futures.

Na terça-feira, companhias chinesas que atuam na negociação de minério de ferro foram convocadas para uma reunião com um trio de agências governamentais poderosas – reguladoras dos mercados e dos valores mobiliários e o órgão de planejamento — para discutir preços “anormais”. As empresas foram advertidas contra especular e acumular estoques para influenciar os preços, segundo um comunicado oficial.

Um editorial do China Daily, jornal estatal publicado em língua inglesa, defendeu medidas mais contundentes para estabilizar os preços à medida que o governo aumenta a demanda cíclica, incluindo gastos com infraestrutura. O jornal culpou o “capital nacional e estrangeiro” por especulações que empurram os preços para cima.

Na bolsa chinesa de commodities de Dalian, a cotação fechou com a máxima queda diária permitida de 10%.

Assim como a BHP, alguns analistas também questionam se os esforços para controlar os preços terão impacto duradouro se o mercado físico ficar ainda mais restrito.

“A história nos ensina que essas quedas bruscas após a retórica chinesa de investigar e supervisionar os preços do minério de ferro são curtas e temporárias”, disse Atilla Widnell, diretor-gerente da Navigate Commodities. O recuo na oferta vinda da Austrália e do Brasil e o aumento da produção de aço criaram um mercado onde o equilíbrio é muito sutil, segundo ele.

