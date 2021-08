Ministério da Saúde abre negociação com a Pfizer para mais vacinas Imunizantes devem ser usados no plano de vacinação de 2022. Governo federal também tenta baixar o preço negociado

O Ministério da Saúde abriu negociação com a Pfizer para a compra de vacinas que seriam aplicadas em 2022. A pasta pretende baixar o preço do imunizante, hoje aproximadamente em US$ 15, para algo como US$ 4. A oferta gira em torno de 200 milhões de doses. As informações são da colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Além da negociação, o ministério tenta transferir a tecnologia para fabricar o imunizante em território nacional, tal qual já ocorre no acordo entre a Fiocruz e a AstraZeneca.

Este ano, a Pfizer ainda deve entregar mais 100 milhões de doses ao Brasil entre os meses de outubro e dezembro. Elas devem ser usadas para a aplicação de terceira dose em pessoas que foram vacinadas no início deste ano, como profissionais de saúde e os mais idosos.

De acordo com uma autoridade que participa das conversas, o ministério tem outras alternativas, além da Pfizer, para a imunização que deve ser feita no próximo ano. Tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan já estarão produzindo vacinas no Brasil.

Ainda não está totalmente claro como serão as campanhas de imunização daqui para a frente, em relação ao número de doses a serem aplicadas em cada pessoa anualmente. Também não se sabe ainda com que regularidade serão aplicadas.

Metrópoles com folha de são Paulo