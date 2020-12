Ministério da Saúde divulga e-mail para solicitação de Aposentadoria Especial e novos requerimentos. Confira:

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Rondônia (SEMS/RO) informou a Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO quanto aos novos procedimentos para aposentadoria especial que passam a ser realizadas por e-mail, não mais sendo necessário que os servidores se desloquem até sede do Ministério para protocolar o requerimento.

E-mail para envio do requerimento: [email protected]

Novos modelos de requerimentos para Aposentadoria Especial e de Conversão de Tempo Especial em Tempo Comum também foram disponibilizados pela SEMS/RO.

Outra alteração é sobre a não necessidade de autenticar as cópias dos documentos pessoais do servidor.

Clique para baixar os novos modelos

ANEXO I – Requerimento de Aposentadoria Especial

Anexo II – Requerimento de conversão de Tempo Especial em Tempo Comum

Confira os documentos necessários para juntar ao requerimento de aposentadoria especial:

a) Cédula de identidade/CPF e/ou CNH; b) Certidão de nascimento; casamento ou união estável; c) Carteira de trabalho onde consta: apresentação, qualificação, contrato e alteração de regime jurídico; d) Declaração de cargos/empregos/funções públicas; e) Declaração de ajuste anual do imposto de renda retido na fonte (completa); f) Servidor com mais de um vínculo anexar declaração informando a carga horária e o tempo e período utilizado naquele órgão. g) Certidão de tempo de serviço prestado aos outros órgãos ou empresas (devidamente averbados pelo INSS); h) Cópia do último contracheque; i) Comprovante de residência atualizado; j) Declaração dos órgãos em que trabalhou em atividades sob condições insalubres, penosas e perigosas ou exercício de atividades com Raio X e substâncias radioativas.

OBS: No caso de contagem de tempo exercido em condições insalubres, deve-se juntar aos autos, documentação que comprove que o servidor é beneficiário de decisão judicial proferida em sede de Mandado de Injunção pelo Supremo Tribunal Federal e/ou Súmula vinculante nº 33.

Confira os documentos necessários para juntar ao requerimento de conversão de tempo especial em tempo comum:

Documento de identificação; CPF; c) Decisão expedida em Mandado de Injunção; d) Declaração da entidade autora da ação ou contracheque para fins de comprovação de vínculo do servidor com aquela, no caso de Mandado de Injunção coletivo;

Fonte: Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Rondônia (SEMS/RO)