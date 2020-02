Ministério da Saúde libera recursos requeridos pelo senador Confúcio Moura

Recursos na ordem de R$ 2,8 milhões, solicitados pelo Senador Confúcio Moura (MDB), para atender o Hospital de Amor da Amazônia (Porto Velho), o Barco Hospital de Guajará-Mirim, o Hospital de Ariquemes e a saúde do município de Espigão do Oeste, foram liberados na última quinta-feira (30), pelo Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

O senador informou que já foram depositados R$ 1 milhão para o custeio da Unidade de Saúde Social Fluvial Walter Bártolo, popularmente chamado de Barco Hospital. Criada no governo Confúcio Moura, a unidade de saúde percorre o rio Guaporé/Mamoré e leva assistência médica às comunidades mais afastadas. Atende ribeirinhos e indígenas dos municípios de Guajará- Mirim, Costa Marques, São Francisco, Cabixi, Pimenteiras, e bolivianos que residem na região de fronteira com Rondônia.

Para o Hospital de Amor da Amazônia também já foram liberados R$ 1 milhão. Confúcio explicou que prossegue o trabalho que iniciou como governador, e enfatizou a importância da instituição no tratamento do câncer e na prestação de serviços humanizados ao enfermo e à família.

Para custeio logístico do Hospital de Ariquemes também foram liberados R$ 600 mil, e ainda R$ 200 mil para a aquisição de equipamentos de saúde do município de Espigão do Oeste.

