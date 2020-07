Ministério do Desenvolvimento Regional vai agilizar entrega de residências do programa Minha Casa, Minha Vida

O Ministério do Desenvolvimento Regional se comprometeu a acelerar as entregas de novas unidades do programa Minha Casa, Minha Vida nos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste. A ação foi um pedido do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL), que se reuniu com o ministro Rogério Marinho na última segunda-feira (20).

“A resposta que tive foi extremamente positiva. Fui informado que o ministério vai agilizar os procedimentos para liberar as unidades. Os moradores dos dois municípios agradecem”, comemorou o deputado Coronel Chrisóstomo. A expectativa é que os inscritos no programa recebam suas casas nas próximas semanas.

Devido à crise financeira provocada pela pandemia de covid-19, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 795/20, que suspende os pagamentos do Minha Casa, Minha Vida por 180 dias. O texto está agora no Senado Federal.

foto: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Jaru

Assessoria