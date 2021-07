Ministério homologa tombamento do Centro Histórico de Manaus Portaria foi publicada hoje no Diario Oficial da União

O Ministério do Turismo publicou, no Diário Oficial da União de hoje (28), uma portaria que homologa o tombamento do Centro Histórico de Manaus, localizado na capital amazonense.

O tombamento do Centro Histórico de Manaus foi feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ipham) em 2012. O espaço abrange uma área entre a orla do Rio Negro e o entorno do Teatro Amazonas, de forma a manter “os aspectos simbólicos e densos de realizações artístico-construtivas”, conforme explica o Iphan em sua página na internet.

O local inclui “uma fração urbana formada por edificações do período áureo da borracha, mesclada a edifícios modernos e representa um dos maiores testemunhos de uma fase econômica ímpar no Brasil, quando a exploração do látex proporcionou o incremento da industrialização em escala mundial”.

De acordo com o Iphan, a preservação do local, que configura o “coração urbano da cidade”, garante a manutenção de seu patrimônio singular e integro, além de incluir Manaus no rol das cidades históricas do Brasil, com inscrição no Livro de Tombo Histórico e no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.

Via Agência Brasil