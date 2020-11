Ministério Público começa investigar abuso de poder religioso em igrejas de Vilhena; obreiro denunciou o próprio pastor

O FOLHA DO SUL ON LINE recebeu informações de que um grupo político da cidade estaria preparando a distribuição de panfletos em algumas igrejas evangélicas de Vilhena, com a intenção de direcionar o voto dos fieis no domingo, 15.

O site teve acesso ao material, na qual os cristãos são orientados a escolher apenas candidatos de determinados partidos, listados em duas categorias: esquerda e direita.

Por causa da atuação de alguns líderes cristãos, o Ministério Público já abriu investigação para apurar a denúncia de abuso político e religioso, feita pelo obreiro de uma denominação protestante. Ele acusa o pastor que comanda sua congregação de favorecer uma candidatura.

Em virtude do período eleitoral, para não prejudicar nenhum candidato, o FOLHA DO SUL ON LINE evita divulgar as identidades dos pastores que estariam tentando influenciar seus rebanhos, mas apurou que o MP está atento à prática, que é ilegal.

Sob a condição de anonimato, um dos mais conhecidos pastores da cidade analisou a situação a pedido do site: “não há problema nenhum no fato de as lideranças religiosas orientarem os fieis. O problema é fazer isso durante o período eleitoral, agindo por conveniência e favorecendo candidatos. Essa orientação deveria ser feita antes da campanha, justamente para não caracterizar o abuso, que pode ser punido pela Justiça Eleitoral”.

Sobre a questão de direita e esquerda, o entrevistado comentou: “a igreja não deve opinar sobre o tema, porque tem que estar a serviço de todos. Não deve fazer parte de grupos, defendendo uns e atacando outros. A igreja não pode substituir o seu legado, que é a propagação da Palavra de Deus. Quando a igreja entra nessa questão de direita e esquerda, ela provoca divisão do rebanho, entrando no jogo político dos partidos”.

