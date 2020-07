Ministério Público discute implementação da Patrulha do Fogo com Corpo de Bombeiros

O Ministério Público de Rondônia realizou na última terça-feira (14/07) reunião virtual com representantes da Unidade Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno para discutir ações de controle à prática de queimadas nas áreas urbana e rural daquele município. Como resultado do encontro, ficou definido que uma das medidas implementadas será a instalação da chamada Patrulha do Fogo, que deverá percorrer áreas com maior incidência do problema para autuação de infratores.

O encontro ocorreu por meio da Plataforma Microsoft Teams e teve a condução do Promotor de Justiça André Luiz Rocha de Almeida, que falou do trabalho que o Ministério Público e demais órgãos vem fazendo ao logo de anos para a conscientização da população sobre os danos provocados pela prática de queimadas irregulares.

Na ocasião, o Comandante da Unidade, Tenente Márcio Bueno Leite, falou do Plano de Ação desenvolvido pelos Bombeiros para o período de seca na região, que foi denominado como Verde Rondônia. Conforme esse planejamento, serão realizadas campanhas educativas e implementadas ações repressivas pela Patrulha do Fogo. A ideia é que equipes da corporação, juntamente com integrantes de órgãos ambientais, percorram áreas com maior incidência de fogo, atuando de maneira integrada.

Com o objetivo de fortalecer o trabalho realizado pela corporação, o Promotor de Justiça estabeleceu alguns encaminhamentos, dentre os quais medidas relacionadas à destinação de recursos decorrentes de transações penais por queimadas.

Também acompanharam a reunião, a S Ten BM Alesandra Paula Ferreira e o assistente de Promotoria, Rafael Pozza.

A Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno tem procedimento para acompanhar as ações objetivando o enfrentamento e o combate às queimadas urbanas e rurais, no Município de Pimenta Bueno, registrado no n° 2020001010006117.

Por MP-RO