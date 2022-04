Ministério Público questiona decisão judicial em caso de feminicídio em Pimenta Bueno O caso: De acordo com as investigações, o acusado mantinha um relacionamento extraconjugal com a jovem, que estava grávida dele

Copartilhe

O caso: De acordo com as investigações, o acusado mantinha um relacionamento extraconjugal com a jovem, que estava grávida dele