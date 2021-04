Ministro Walmir Oliveira da Costa, do TST, morre vítima de Covid-19

O ministro Walmir Oliveira da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), morreu nesta quarta-feira (28/4), aos 63 anos, vítima da Covid-19. O magistrado já havia perdido um irmão por causa da doença.

Formado em direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA), no ano de 1982, fez mestrado em direito trabalhista na mesma instituição, em 1998.

Entre 1982 e 1989, Walmir trabalhou no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No Museu Paraense Emilio Goeldi, exerceu as funções de assistente técnico, coordenador do Grupo Regional de Apoio Jurídico, assessor de diretor e vice-diretor executivo, além de vice-presidente e presidente. O ministro também atuou como advogado do museu de 1982 até 1989.

Após deixar o museu, ingressou na magistratura trabalhista como juiz do trabalho substituto da 8ª região, atuando no estado do Pará. Em 1997, Walmir Oliveira da Costa foi promovido por merecimento a juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

Além da carreira jurídica, o ministro foi professor de graduação e pós-graduação da Universidade da Amazônia (Unama), entre 1996 e 2003. Nos anos de 2003 e 2004, lecionou também na Faculdade Ideal e na pós-graduação em direito do trabalho e processo do trabalho do Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB), entre 2009 e 2010.

No dia 14 de novembro de 2007, tomou posse após ser indicado pelo então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de ministro do TST.

Metrópoles