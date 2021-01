Morador de rua com mandado de prisão em aberto é preso no centro da cidade

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (12), um morador em situação de rua e deteve sua ex-namorada após uma briga entre o casal. Ao serem conduzidos à delegacia, descobriu-se que havia um mandado de prisão contra o mesmo. O fato ocorreu na avenida XV de Novembro, bairro Jardim Tropical, no centro da cidade de Ouro Preto do Oeste.

A polícia foi acionada a atender uma ocorrência envolvendo um casal de moradores em situação de rua. Ao chegar ao local, testemunhas e populares relataram que uma mulher de 31 anos havia iniciado as agressões contra seu ex-namorado, de 29 anos. Ele, inicialmente, identificou-se com um nome falso.

Detalharam que a mulher o agrediu com tapas e, na sequência, passou a arremessar pedras contra o mesmo, sendo que uma das pedras acabou atingindo-o, atingindo também a vitrine do estabelecimento comercial Loja Marvite.

Em seguida, a mulher se apossou de uma lâmina de faca de serra de mesa e ameaçou cortar seu ex-namorado, sendo a mesma contida por populares que tomaram a faca. Ao serem indagados, o casal informou à polícia que mantinham um relacionamento amoroso, mas que recentemente se separaram.

O agredido disse que a agressora não aceita o fim do relacionamento e que, constantemente, ela o procura e logo se inicia discussão. Segundo a polícia, a mulher apresentava-se com ânimos exaltados e agressivos e que ele sofreu uma pequena lesão no braço esquerdo, que, de acordo com o mesmo, foi provocado pela pedrada desferida por sua ex-namorada.

O casal foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), sendo que os mesmos não portavam documentos de identificação. Os policiais militares, com apoio da equipe do Setor de Identificação da Polícia Civil, ao realizarem consultas junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, descobriram que o morador de rua havia se identificado com o nome falso de Fabiano Santos de Souza.

Na sequência, constatou-se que se trata de Dione Guimarães dos Santos, 29 anos, e que contra o mesmo havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal da comarca do município de Ariquemes. Diante dos fatos, a mulher foi apresentada ao comissário de plantão juntamente com a faca e dado cumprimento ao mandado de prisão, sendo Dione encaminhado à casa de detenção local, onde encontra-se à disposição da justiça.

Fonte: Gazeta Central