Moradoras de condomínios populares são atendidas em unidades de saúde em ação da Prefeitura de Porto Velho

Maria de Sá é moradora do Orgulho do MadeiraMaria de Sá, 46 anos, não agendou compromisso na manhã de sábado (15). A moradora do condomínio Orgulho do Madeira, localizado na zona Leste de Porto Velho, já tinha um compromisso com a própria saúde. Ela foi uma entre tantas mulheres que aproveitou o primeiro dia da ação “Toda Mulher Precisa de Cuidado”, organizada pela Prefeitura de Porto Velho e sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

“Não pensei duas vezes em pôr a minha saúde em primeiro lugar. Tive atendimento com dentista, exames preventivos e planejamento familiar. Tudo de uma só vez”, detalhou a moradora.

Na prática, a ação do último fim de semana busca ofertar atendimentos ligados à saúde da mulher como, por exemplo, exames do pré-natal, orientação e prescrição de métodos anticoncepcionais e a possibilidade de encaminhamento para laqueaduras, vasectomia e inserção do dispositivo intrauterino (DIU) pela rede especializada do Município.

Além desses atendimentos, as mulheres ainda contaram com consulta odontológica, realização de exames para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e a coleta para exame do câncer de colo uterino.Coordenadora da ação comenta estratégia de atendimentos

ABRANGÊNCIA

A ação priorizou moradoras de três condomínios populares da Capital. A estratégia foi realizar o agendamento prévio dessas mulheres, através de líderes comunitários e síndicos, garantindo o dia, horário e unidade de saúde específica para realização dos atendimentos.

“Nós priorizamos essa forma por ser mais cômoda e confortável às mulheres. Encaminhamos à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e equipada para o procedimento que elas necessitam”, explicou Ana Emanuela Carvalho, coordenadora da ação.

Ao todo, foram ofertadas 70 vagas para todos os procedimentos citados em cada unidade de saúde. A enfermeira Heloísa Rodrigues, que atua na UBS do Socialista, trabalhou no acolhimento dessas moradoras.

Mirele é síndica do Morar Melhor e atuou no cadastro“São mulheres que pela rotina ou questão social acabam não tendo tempo ou acesso a exames e consultas médicas. Além disso, as regiões em que elas moram estavam, até o momento, fora da cobertura de estratégia de saúde da família”, explicou a enfermeira.

CRIAÇÃO DE VÍNCULOS

Em outra unidade, na UBS do Castanheira, zona Sul de Porto Velho, Mirele Fernandes, 28 anos, também tirou o dia para fazer um check-up em sua saúde. Ela é síndica do condomínio Morar Melhor e, após realizar o agendamento de várias moradoras, também garantiu sua vaga para os procedimentos médicos.

“Essa ação, além de garantir o acesso aos atendimentos, também vai permitir que as mulheres do Morar Melhor criem vínculos com a UBS do Castanheira. É a unidade mais próxima do nosso condomínio e a que melhor pode atender as demandas médicas da nossa comunidade”, afirmou a síndica.

NOVA AGENDA

Exames de saúde da mulher foram ofertadosA ação “Toda Mulher Precisa de Cuidado” está prevista para se repetir no próximo sábado (22) para atender as moradoras dos condomínios Cristal da Calama e Orgulho do Madeira, zona Leste, e do condomínio Morar Melhor, na zona Sul.

As equipes manterão o mesmo esquema de agendamento, através dos líderes comunitários e síndicos de prédios, que ficarão responsáveis por colher o agendamento e repassar a relação das cadastradas à coordenadoria da ação.

“É muito importante que tenhamos essa relação para organizar os atendimentos através de blocos de horas e, assim, evitar aglomerações nas unidades e garantir que todas as mulheres cadastradas sejam atendidas de forma rápida e eficaz”, finalizou a coordenadora da ação.

Via Assessoria/Prefeitura