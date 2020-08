Moradores do Cristal da Calama e Morar Melhor receberão serviços de vacinação

Moradores do Residencial Cristal da Calama começam a receber, nesta terça-feira (18) as equipes de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para vacinação contra gripe, sarampo e rotina infantis. A força tarefa será realizada de 18 a 20 de agosto na associação de moradores do conjunto, das 8h às 12h.

Serão ofertadas cerca de 100 doses diárias das vacinas que fazem parte da rotina de imunização de crianças, como rotavírus, tríplice viral, febre amarela, entre outras. Também a vacina contra o sarampo para público de todas as idades, além da vacina contra a gripe, especificamente para o grupo da terceira etapa da campanha, que são as gestantes, puérperas e crianças entre cinco meses a menores de seis anos.

Segundo Elizeth Gomes, gerente de Imunização da Semusa, a cobertura vacinal deste público ainda está muito baixa, próximo dos 50% da meta, sendo que o aceitável é 90%. “O Ministério da Saúde estendeu o prazo até o dia 31 de agosto para vacinar esse público contra a gripe. Por isso, disponibilizamos também essa vacina nas ações que estamos promovendo nas comunidades”.

Morar Melhor

Nos dias 26 e 27 de agosto, a força-tarefa será realizada no Residencial Morar Melhor, também com disponibilização de vacinas contra gripe, sarampo e rotina infantil. A ação acontece das 8h às 12h na associação de moradores.

As atividades nos conjuntos habitacionais são realizadas em parceria com os síndicos, que conhecem as peculiaridades das localidades. Em cada residencial será adotada uma estratégia para melhor atender a comunidade.

Orgulho do Madeira

A mesma ação foi realizada no Residencial Orgulho do Madeira entre os dias 4 e 7 de agosto, com a imunização de 619 pessoas durante os quatro dias de atividades.

Sarampo

Encerra no próximo dia 31 de agosto a campanha de imunização contra o sarampo para pessoas com idade entre 20 e 49 anos. A vacina está disponível todas as unidades de saúde, das 8h às 17h30.