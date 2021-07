Moradores do Residencial Cristal da Calama serão vacinados contra a Covid-19 neste sábado Distritos da capital também serão atendidos com a imunização durante o final de semana

Equipes de atenção básica de saúde e imunização da Prefeitura de Porto Velho estarão sábado (24) no Residencial Cristal da Calama, bairro Teixeirão, para atender casos de Covid-19 e vacinar contra a doença.

O atendimento será feito pelas equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) das 8h às 13h, e a aplicação de vacinas das 9h às 13h, na área de lazer do condomínio.

O público para receber o imunizante é da faixa acima de 31 anos com cadastro no aplicativo SASI. A estimativa é aplicar em torno de mil doses.

A operação atende a um pedido da associação de moradores do local, que noticiou casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus. No condomínio existem mais de três mil unidades habitacionais e mais de 12 mil habitantes.

DISTRITOS

Outras equipes de imunização vão aos distritos de Vista Alegre do Abunã, Nova Mutum, Rio Pardo e localidade Cujubim Grande para ações no sábado e domingo (24 e 25). Mil doses de imunizante contra a Covid-19 serão ministradas aos moradores da região.

VACINÔMETRO

Mais de 264 mil vacinas já foram aplicadas em Porto Velho, sendo 204 mil com aplicação de 1º dose, 55 mil com 2º dose e mais de 5 mil receberam a imunização única da Janssen.

A população do município deve seguir fazendo o cadastramento no aplicativo SASI. No momento da vacinação é necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF e cartão do SUS. Para a segunda dose deve ser respeitada a data anotada e apresentar o cartão de vacinação.

SERVIÇO

RESIDENCIAL CRISTAL DA CALAMA

Data: 24/07 – sábado

End.: Espaço de lazer do condomínio

Horário atendimentos: 8h às 13h

Horário vacinas: 9h às 13h

UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA MAURÍCIO BUSTANI (VACINA H1N1)

Data: 24/07 – sábado

Horário: 8h às 17h

Obs.: Haverá vacina Covid-19 para gestantes

VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, NOVA MUTUM, RIO PARDO, CUJUBIM GRANDE

Data: 24 e 25/07 – sábado e domingo

Horário: 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Texto: Pollyana Woida

Foto: Wesley Pontes e Leandro Morais