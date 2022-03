Moraes revoga bloqueio ao Telegram no Brasil Ministro considerou que empresa cumpriu pendências com o STF. Após pressão, Telegram excluiu publicação de canal de Bolsonaro que espalhava falsa paranoia sobre urnas eletrônicas e nomeou representante legal no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes revogou neste domingo (20/03) a ordem de bloqueio contra o Telegram que havia sido assinada por ele na última sexta-feira.

Em sua nova decisão, Moraes apontou que a revogação ocorreu após a empresa cumprir as pendências judiciais que tinha com o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Diante do exposto, considerado o atendimento integral das decisões proferidas em 17/3/2022 e 19/3/2022, revogo a decisão de completa e integral suspensão do funcionamento do Telegram no Brasil, proferida em 17/3/2022”, escreveu Moraes.