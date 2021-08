Morre Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, aos 80 anos

Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, morreu aos 80 anos. A informação foi confirmada por Bernard Doherty, agente do músico, em comunicado para a imprensa britânica, nesta terça-feira (24/8).

“É com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Charlie Watts. Faleceu pacificamente num hospital de Londres, esta terça-feira de manhã, rodeado pela família. Charlie era um marido, pai e avô acarinhado e também, como membro dos Rolling Stones, um dos maiores bateristas da sua geração. Pedimos gentilmente que a privacidade da família, membros da banda e amigos próximos seja respeitada neste momento difícil”, diz o comunicado.

Recentemente, Watts se submeteu a uma cirurgia de emergência devido a “um problema médico não especificado”.”Com os ensaios começando em algumas semanas, isso é muito decepcionante para dizer o mínimo, mas também é justo afirmar que ninguém previu isso”, afirmou o músico em agosto.

“Pela primeira vez, meu ritmo tem estado um pouco estranho. Tenho trabalhado duro para estar completamente bem, mas hoje eu devo aceitar os conselhos dos especialistas que isso demorar mais um pouco”, lamentou ele na ocasião.

Para não atrasar a turnê, que até então está prevista para passar por Dallas, Atlanta, Los Angeles e Las Vegas, ele convocou Steve Jordan para lhe substituir. “Depois de todo o sofrimento causado pela Covid, eu realmente não quero desapontar os fãs do Stones que já estão com seus ingressos com mais um anúncio de adiamento ou cancelamento. Por isso, pedi para meu grande amigo Steve Jordan para me substituir.”

Trajetória

Antes de ingressar na icônica banda de rock, Charlie era o baterista da Blues Incorporated, a primeira banda britânica de blues, formada exclusivamente por músicos brancos. Foi tocando com ela que chamou atenção de Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones, fãs incondicionais do gênero. Ele entrou para os The Rolling Stones como baterista em 1963, posição que ocupa até poucos dias antes de falecer.

Com isso, foi o único baterista da história da banda e um dos três únicos membros que estiveram desde o nascimento da banda, em todas as suas formações.

Além do sucesso na banca britânica, Watts lançou vários discos solos. O último foi Watts at Scott’s, em 2004. Nesse ano, aliás, o britânico chegou a ser diagnosticado com um câncer de garganta. Ele passou por tratamento e se recuperou bem, voltando à ativa meses depois.

Ele esteve no Brasil em várias ocasiões. A mais marcante foi em 2006, quando tocou para uma multidão na praia de Copacabana, em show transmitido pela Globo.

Em 2021, o baterista anunciou que seria substituído em parte da turnê do The Rolling Stones para se recuperar de uma cirurgia não especificada. Na ocasião, disse que pretendia voltar logo aos palcos.

Apesar de discreto, Watts é descrito nas biografias do grupo como uma pessoa de personalidade forte. Certa vez, Jagger teria ligado bêbado para o colega, cobrando sua presença: “Cadê meu baterista?”. Minutos depois, Charlie apareceu no apartamento de Jagger e lhe acertou com um soco, ordenando que o líder da banda nunca mais lhe chamasse de “seu baterista”. “Você que é o meu vocalista, seu bost…!”, disse.

Via Metrópoles