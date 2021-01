Morre Clay Milton Alves, presidente do SIMPORO

Por Rubens Coutinho, do TudoRondônia

Motorista do Governo do Estado, Clay Milton era presidente do SIMPORO – Sindicato dos Motoristas Profissionais Oficiais no estado de Rondônia.

Clay Milton era um intransigente defensor da categoria, que o reconhecia como um líder sindical comprometido em melhorar as condições salariais e de trabalho dos motoristas oficiais.

O Velório será na Funerária São Cristóvão, na Avenida Jorge Teixeira das 09:00h às 14:00h, de onde sairá cortejo para o Cemitério Recanto da Paz.

Meu grande amigo Clay Milton Alves como dói perder vc, difícil imaginar minha vida profissional sem sua participação, difícil imaginar não ter nossas discussões futebolísticas, difícil será viver sem sua amizade, sem sua palavra sábia, sem sua admiração.