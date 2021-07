Morre homem que teve 50% do corpo queimado após cozinhar com álcool por não ter dinheiro para comprar gás de cozinha

Morreu, na noite de segunda-feira (5), o homem de 33 anos que estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de sofrer queimaduras ao cozinhar usando álcool porque não tinha dinheiro para comprar gás de cozinha, em Goiânia. Segundo a família, Stive Daves Alves dos Santos sofreu uma parada cardíaca quando realizava um procedimento de raspagem.

Stive teve 50% do corpo queimado quando preparava o almoço na última sexta-feira (2), no Setor Jardim Bela Vista. No dia do acidente, ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado, com queimaduras nos braços, rosto e tórax, ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Stive Deives Alves dos Santos teve queimaduras após cozinhar com álcool por falta de gás de cozinha em Goiânia, Goiás — Foto: Chirlene Correia/Arquivo pessoal

De acordo com a mulher dele, Chirlene Correia da Silva, de 50 anos, eles estavam passando por dificuldades financeiras e, por isso, estavam há alguns dias improvisando com álcool para conseguir cozinhar.

No dia do acidente, ela conta que tinha saído de casa e deixado o marido terminando de preparar o almoço quando um vizinho foi atrás avisando que estava saindo fumaça da casa dela.

Sem um trabalho fixo Chirlene conta que, além de ter perdido os móveis e as roupas no incêndio que atingiu a casa, ela terá ainda de contar com a ajuda de familiares e amigos para pagar pelo enterro do marido, que terá o corpo levado, nesta terça-feira (6), para Tocantins, onde ele nasceu.

Via G1