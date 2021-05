Morre o renomado arquiteto Paulo Mendes da Rocha

O arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha morreu hoje (23) na capital paulista aos 92 anos de idade. A morte foi confirmado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

Nascido em 25 de outubro de 1928, Paulo Mendes da Rocha foi um dos expoentes da chamada escola paulista, grupo de modernistas liderado por Vilanova Artigas e que produzia uma arquitetura marcada pela ênfase na técnica construtiva, pela adoção do concreto armado aparente e valorização da estrutura.

São de sua autoria projetos como o Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), a reforma da Pinacoteca do Estado (em parceria com Eduardo Colonelli), o Sesc 24 de Maio, e o Museu da Língua Portuguesa, todos na capital paulista. Fora de São Paulo, projetou o novo Museu dos Coches, em Lisboa, e o Cais das Artes, ainda em construção, em Vitória, sua cidade natal.

Entre outras condecorações, Paulo Mendes da Rocha recebeu o Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-americana em 2000; o Prêmio Pritzker em 2006; o Leão de Ouro da Bienal de Veneza de 2016; o Imperiale Praemium no Japão, também em 2016; e a Medalha de Ouro Real de 2017 do Royal Institute of British Architects (RIBA).

Homenagens

O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) lamentou a morte de Paulo Mendes da Rocha.

“Paulo Mendes contribuiu profundamente para a formação da cultura arquitetônica e urbanística brasileira e mundial. […] Neste ano, foi premiado com a medalha de ouro da União Internacional de Arquitetos (UIA), a quem será feita uma homenagem oficial durante a ocasião do Congresso Mundial de Arquitetos (UIA2021RIO), a realizar-se em julho deste ano. O arquiteto é autor de obras marcantes na paisagem e na cultura brasileira. O IAB se solidariza com familiares, amigos e colegas e agradece imensamente por toda sua história, contribuições e legado: obrigado, Paulo.”

A obra de Paulo Mendes da Rocha pode ser conhecida na internet, em material produzido pelo CAU/BR.

A Pinacoteca de São Paulo também se manifestou. “A Pina Luz, como a conhecemos hoje, é fruto do trabalho de Paulo e sua equipe, que nos anos 1990 reformou e atualizou as partes internas do edifício histórico de Ramos de Azevedo para receber com dignidade as obras da coleção, as exposições temporárias e claro, o público. Em nome de todos os funcionários da Pinacoteca de São Paulo, nos solidarizamos com a família por esta enorme perda“, disse em nota. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lamentou a morte de Paulo Mendes da Rocha em publicação nas redes sociais. “O Brasil está triste com a perda de Paulo Mendes da Rocha, um dos maiores nomes da nossa arquitetura de todos os tempos. Minha solidariedade aos familiares e amigos”, disse Doria.